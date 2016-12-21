Двое рабочих украли из ремонтируемой квартиры в Кисловодске 150 тысяч рублей и элитный алкоголь

Кисловодчанка обратилась в полицию и заявила о том, что из ее квартиры украдены ювелирные изделия и ценные вещи. Женщина оставила ключ от дом двум молодым людям, которые ремонтировали ее квартиру. Злоумышленники похитили золотые украшения на сумму более 150 тысяч рублей и элитный алкоголь на сумму около 100 тысяч рублей. И исчезли. Сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их. Оба были неоднократно судимы, подчеркнули в пресс-службе ГУМВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/dvoe_rabochikh_ukrali_iz_remontiruemoy_kvartiry_v_kislovodske_15_99012.html