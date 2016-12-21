Что пишут Деду Морозу жители Ставрополя

Какие подарки ждут на Новый год жители края сегодня может знать только Дедушка Мороз. Ежедневно на его новогоднюю почту, которая открыта на базе Ставропольского Дворца детского творчества, поступают трогательные письма. Уже порядка тысячи ребят (кстати, и взрослых тоже) поделились с зимним волшебником своими самыми заветными желаниями. И, как рассказал Дедушка, просьбы самые разные. Дети мечтают о братике или сестричке, о домашних питомцах, об увлекательных путешествиях в Новом году. Для всех семей желают счастья, здоровья, любви, понимания, ласки и заботы, чтобы не было войны, и люди стали более дружелюбными. Более 300 ребят пожелали, чтобы дети, у которых нет мамы и папы, смогли их найти, ведь Новый год – это семейный праздник.

Школьники мечтают стать отличниками, а старшеклассники часто обращаются к Деду Морозу с просьбой помочь сдать экзамены. А один из юных авторов письма не стал скромничать – попросил у Дедушки подарок для всего города – ледовый Дворец. Два письма пришли на новогоднюю почту из медицинского учреждения. Дети с онкологическим заболеванием просят волшебника сделать так, чтобы дни, проведенные в больнице, не были такими длинными и скучными, а еще они мечтают найти под ёлкой ноутбук, чтобы можно было общаться с друзьями и смотреть мультфильмы.

Среди подарков, которые готовить волшебнику для ставропольской детворы, конечно есть электронные гаджеты, куклы, сладости, конструкторы, микроскопы, энциклопедии, инвентарь для зимних видов спорта и развлечений, доска для рисования, канцтовары и многое другое.

Не забывают авторы писем рассказывать Дедушке и о себе, обещают, что целый год хорошо учились и помогали родителям.

Кстати, взрослые жители Ставрополя тоже верят в чудеса и с удовольствием пишут Дедушке Морозу. В своих письмах они просят здоровья, материального благополучия. Немало приятных слов, пожеланий и подарков в виде поделок, рисунков, аппликаций и открыток получает и сам волшебник. Ставропольцы желают ему здоровья, счастья и терпения, хороших и послушных детей, веселого празднования Нового года, благодарят за безграничную доброту, щедрость и большое сердце и, конечно же, передают привет Снегурочке.

Отослать свое письмо Деду Морозу может каждый желающий. Новогодняя почта будет работать до конца зимних праздников.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/chto_pishut_dedu_morozu_zhiteli_stavropolya_98995.html