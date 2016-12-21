Браконьер с добычей задержан в Арзгирском районе

Сотрудники полиции Арзгирского района задержали браконьера в рамках оперативно-профилактической операции «Ночь». При патрулировании окраин села Серафимовского стражи правопорядка услышали выстрелы и увидели автомобиль. В ходе погони была остановлена машина, в салоне которой обнаружено охотничье ружье и незаконный трофей – заяц. Браконьер доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/brakoner_s_dobychey_zaderzhan_v_arzgirskom_rayone_98991.html