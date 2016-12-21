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21 декабря 2016 г.

Агроминистр Ставрополья Владимир Ситников подвел итоги 2016 года на брифинге

В правительстве Ставрополья состоялся брифинг министра сельского хозяйства Ставрополья Владимира Ситникова. На нем были подведены предварительные итоги года.

В целом сельскохозяйственная отрасль демонстрирует хорошую динамику и прибавку по сравнению с позапрошлым годом — как в растениеводстве, так и животноводстве. С начала года в хозяйствах всех категорий Ставропольского края производство скота и птицы в живом весе составило 438,1 тыс. тонн, что на 16 процентов больше, чем в 2015-м. Производство свинины увеличилось на 21,5, птицы – на 21 процент. Такая прибавка в весе произошла за счет реализации новых инвестиционных проектов: ЗАО «Ставропольский бройлер» (63 тыс. тонн мяса птицы в живом весе на трех площадках – в Туркменском и Петровском районах); ООО «Агро-Плюс» Изобильненского района мощностью 6,6 тыс. мяса индейки в год. Увеличение темпов прироста производства свинины достигается за счет реализации в Ставропольском крае крупного инвестиционного проекта по свиноводству ООО «Гвардия» Красногвардейского района с законченным производственным циклом на 270 тыс. голов в год и годовым производством свинины 46 тыс. тонн.

В ходе брифинга Владимир Ситников ответил на многочисленные вопросы журналистов о злободневных проблемах отрасли, ее перспективах.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161221/agroministr_stavropolya_vladimir_sitnikov_podvel_itogi_2016_goda_98981.html
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