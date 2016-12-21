Агроэкзамен сдан

Ставрополье успешно выдержало федеральный конкурс по отбору региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий. Традиционно проводит его Министерство сельского хозяйства РФ. Край получит господдержку на строительство жилья, развитие инженерной инфраструктуры, строительство объектов, дорог и другие цели в качестве субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования с региональной казной. Причем на Ставрополье в 2017 году будут идти транши как от Минсельхоза РФ, так и от Федерального дорожного агентства.

http://www.stapravda.ru/20161221/agroekzamen_sdan_98984.html