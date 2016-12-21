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21 декабря 2016 г.

2 участка автомобильной трассы «Кавказ» открыли после реконструкции на Ставрополье

Во вторник на Кавминводах торжественно открыли два реконструированных участка автомобильной трассы «Кавказ» общей протяженностью 11,6 километра. Первый участок находится в районе города Минеральные Воды, второй – у озера Тамбукан на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.

В комплекс работ входило усиление дорожной «одежды», укрепление обочин, ремонт примыканий и пересечений, переустройство водопропускных труб. В местах пешеходных переходов построили тротуары, установили светильники, новые автопавильоны, смонтировали перильное ограждение и сигнальные столбики. В районе озера Тамбукан были выполнены берегоукрепительные работы. В период весенних паводков этот участок затапливало, что со временем могло привести к обрушению трассы. Теперь и автодорога надежно защищена, и экологии озера автотранспорт не наносит ущерба.

В церемонии открытия обновленных отрезков автотрассы приняли участие Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов, заместитель председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов и другие официальные лица.

Отныне на всей территории Ставропольского края автотрасса «Кавказ» имеет четыре полосы движения. Стоимость капремонта участка дороги в районе города Минеральные Воды составила почти 800 миллионов рублей, в районе озера Тамбукан – более 200 миллионов.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161221/2_uchastka_avtomobilnoy_trassy_kavkaz_otkryli_posle_rekonstrukts_98986.html
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