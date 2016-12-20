Закон о перемещении автомобилей на штрафстоянку на Ставрополье будет изменен
19 декабря на еженедельной планерке в Думе СК под председательством спикера Геннадия Ягубова говорили о законопроектах, готовящихся к рассмотрению на очередном заседании. Возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике депутат Юрий Белый коротко подвел итоги работы в 2016 году. Председатель комитета по социальной политике Валентина Муравьева проинформировала о ходе подготовки к торжественному приему в Думе лучших представителей организаций социальной сферы. Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Петр Марченко проинформировал о готовящихся изменениях в закон, определяющий порядок перемещения транспортного средства на специализированную стоянку. Заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин пригласил коллег к участию в расширенном совещании по вопросу правоприменительной практики предоставления и использования участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.