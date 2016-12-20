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20 декабря 2016 г.
Штрафстоянки: в закон готовят изменения / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

Закон о перемещении автомобилей на штрафстоянку на Ставрополье будет изменен

19 декабря на еженедельной планерке в Думе СК под председательством спикера Геннадия Ягубова говорили о законопроектах, готовящихся к рассмотрению на очередном заседании. Возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике депутат Юрий Белый коротко подвел итоги работы в 2016 году. Председатель комитета по социальной политике Валентина Муравьева проинформировала о ходе подготовки к торжественному приему в Думе лучших представителей организаций социальной сферы. Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Петр Марченко проинформировал о готовящихся изменениях в закон, определяющий порядок перемещения транспортного средства на специализированную стоянку. Заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин пригласил коллег к участию в расширенном совещании по вопросу правоприменительной практики предоставления и использования участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161220/zakon_o_peremeschenii_avtomobiley_na_shtrafstoyanku_na_stavropol_98942.html
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