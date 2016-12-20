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20 декабря 2016 г.

Вопросы тюремного служения обсудили в УФСИН России по Ставрополью

В УФСИН России по краю обсудили вопросы тюремного служения

Сотрудники исправительных учреждений региона и представители Русской Православной Церкви провели итоговый пленум Объединенной комиссии по тюремному служению Ставропольской митрополии. Участники обсудили актуальные вопросы тюремного служения, нравственного воспитания осужденных, отметили в пресс-службе УФСИН России по краю. Одним из направлений, заслуживающим внимания и поддержки, признано участие в конкурсах православной иконописи и православной живописи. Деятельное служение духовенства в местах лишения свободы обратит многих осужденных к Богу, подвел итог пленума помощник начальника УИС Ставрополья по организации работы с верующими иерей Василий Басаков.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161220/voprosy_tyuremnogo_sluzheniya_obsudili_v_ufsin_rossii_po_stavrop_98955.html
Фотография к статье Вопросы тюремного служения обсудили в УФСИН России по Ставрополью
В УФСИН России по краю обсудили вопросы тюремного служения
В УФСИН России по краю обсудили вопросы тюремного служения
Фото пресс-службы УФСИН России по краю
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