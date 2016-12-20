В Ставропольском филиале Россельхозбанка запущена система электронной очереди

В целях повышения качества и уровня обслуживания в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» установлена электронная очередь для клиентов. Сервис доступен в отделении регионального филиала, расположенного в краевом центре по адресу: ул. Маршала Жукова, 26.

«Многие клиенты уже успели оценить удобство внедрения электронной очереди, ведь система позволяет существенно сократить время их ожидания. При этом повышается эффективность работы сотрудников фронт-офиса и в целом создается благоприятная деловая атмосфера для предоставления банковских услуг», – прокомментировал директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Система электронного обслуживания представляет собой комплекс специального программного обеспечения и оборудования, позволяющего быстро и точно распределить поток посетителей по нужным специалистам. Теперь, оформив у соответствующего терминала талон с порядковым номером, клиенты Банка могут провести время до наступления своей очереди в комфортной зоне ожидания. При этом оповещение о движении очереди настроено в автоматическом режиме – необходимо ожидать появления номера, указанного в талоне, на информационном табло и при его появлении, обращаться к сотруднику Банка за оказанием услуги.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161220/v_stavropolskom_filiale_rosselkhozbanka_zapuschena_sistema_elekt_98946.html