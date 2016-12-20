В Ставрополе задержан убийца 35-летней женщины

8 декабря текущего года в правоохранительные органы Ставропольского края поступило сообщение о безвестном исчезновении 35-летней женщины, тело которой было обнаружено в лесном массиве возле села Татарки 17 декабря текущего года.

Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто в кротчайшие сроки, установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина.

По данным следствия, в ноябре текущего года потерпевшая сдавала в аренду автобус ПАЗ с последующим его выкупом своему знакомому. Днем 5 декабря текущего года они встретились для уточнения условий сделки. В ходе разговора между ними возник конфликт из-за постоянно меняющихся условий устного договора, в результате чего подозреваемый схватил женщину за шею и стал душить ее, стянув также ее шею шарфом, от чего она скончалась в его машине. Затем мужчина поехал в сторону села Татарки, где в лесном массиве выбросил тело потерпевшей.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время по ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях своевременного и квалифицированного расследования по делу уже проведены осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и получение необходимых доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/v_stavropole_zaderzhan_ubiytsa_35letney_zhenschiny_98956.html