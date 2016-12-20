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20 декабря 2016 г.
Памяти бойцов ОМОН / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

В Ставрополе состоялся чемпионат края по всестилевому карате

В краевом центре на базе института имени Чурсина прошли чемпионат и первенство края по всестилевому карате. Соревнования проходили в рамках IV турнира-мемориала, посвященного памяти бойцов ОМОН, погибших при исполнении служебного долга. На татами вышли более двухсот пятидесяти молодых спортсменов из Ставропольского и Краснодарского краев, а также Кабардино-Балкарской Республики. Участников состязаний приветствовал врио зам. командира ОМОН подполковник полиции Олег Габулов. Почетной гостьей соревнований стала Елена Силина, дочь одного из бойцов ОМОН, погибшего при исполнении служебных обязанностей. После церемонии открытия учащиеся ставропольской городской ДЮСШ единоборств продемонстрировали показательные выступления, а сотрудники ОМОН поделились своим опытом ведения рукопашного боя и владения огнестрельным оружием. Отмечу, что за четыре года проведения турнира в нем участвовали более тысячи спортсменов из нашего края и соседних регионов. По завершении турнира участникам, занявшим призовые места, вручены медали и кубки.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161220/v_stavropole_sostoyalsya_chempionat_kraya_po_vsestilevomu_karate_98908.html
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