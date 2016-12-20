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20 декабря 2016 г.

В Ставрополе пройдут аукционы на строительство квартир для детей-сирот

Министерство имущественных отношений края до конца этого года планирует провести шесть аукционов на участие в долевом строительстве домов с квартирами для детей-сирот. Только в Ставрополе предстоит построить 58 таких квартир. Жилье для сирот планируется также купить в Зеленокумске, Михайловске, Ипатово, в селе Кочубеевском, станице Курской.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161220/v_stavropole_proydut_auktsiony_na_stroitelstvo_kvartir_dlya_dete_98975.html
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