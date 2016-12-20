В Ставрополе подвели итоги конкурса на лучшую службу охраны труда

Труд подлежит охране / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

В краевом министерстве труда и социальной защиты населения состоялась церемония награждения победителей и призеров краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы службы охраны труда.

В этом году в конкурсе приняли участие 72 организации. Победители награждены почетными грамотами министерства и ценными подарками. Среди отмеченных молочный комбинат «Ставропольский», Георгиевская стоматологическая поликлиника, Ставропольский колледж связи и еще ряд предприятий и организаций.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161220/v_stavropole_podveli_itogi_konkursa_na_luchshuyu_sluzhbu_okhrany_98941.html