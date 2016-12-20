В период гриппа и простуды специалисты просят ставропольцев быть внимательными к здоровью

В Ставропольском крае отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемические пороги превышены в семи территориях края: в Арзгирском, Георгиевском, Кочубеевском, Минераловодском, Новоселецком, Шпаковском районах и городе Кисловодске. Особенно он заметен в возрастной группе от семи до 14 и старше 15 лет.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рекомендует:

1. Соблюдать гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта (салфетки, спреи и др.). Важно мыть руки после прихода с улицы, после посещения магазинов, торговых центров, при работе в офисе.

2. Прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если у вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не ладонью.

3. Не трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.

4. При посещении мест массового скопления населения (торговые центы, организации, рынки, общественный транспорт и.т.д.) использовать медицинские маски для защиты органов дыхания.

5. Чистить и регулярно дезинфицировать поверхности (столов, дверных ручек, стульев и др.), что удаляет и уничтожает вирус.

6. Избегать близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее одного метра от больных.

7. Избегать поездок в общественном транспорте и посещение многолюдных мест.

8. Соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

9. Оставаться дома в период болезни. Если заболели, вызовите врача на дом.

10. Категорически нельзя заниматься самолечением. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания (повышение температуры, боли в горле, общее недомогание, насморк, затрудненное дыхание). Не заниматься самолечением, так как при заболевании гриппом возможно возникновение осложнений, таких как внебольничные пневмонии, бронхиты, отиты, гаймориты.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/v_period_grippa_i_prostudy_spetsialisty_prosyat_stavropoltsev_by_98931.html