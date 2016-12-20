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20 декабря 2016 г.

В Грозном состоялся клубный чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига»

В спорт-холле «Колизей» столицы Чеченской Республики завершился клубный чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин «Золотая лига». В нем выступали по восемь мужских и женских команд, представлявших 16 сильнейших клубов Европы. В торжественном открытии соревнований принял участие глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Кадыров, сообщивший, что за право проведения турнира боролись несколько стран, но предпочтение было отдано России и Чеченской Республике, и поблагодаривший всех, кто внес вклад в организацию этого грандиозного праздника.

В Чечню приехали победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, турниров серии Гран-при. В мужском дивизионе «золото» завоевал грузинский клуб «Сагареджо Суперстарс», на втором месте «Явара-Нева» из Петербурга. Среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялся немецкий «Шпейер», в финале победивший команду «Вена Самурай» из Австрии.

Чеченский республиканский клуб дзюдо «Эдельвейс» имени Турпал-Али Кадырова не смог выйти в полуфинал, но турнир стал хорошей ступенькой к новым достижениям для наших ребят, главные победы которых еще впереди, поделился в Instagram Рамзан Кадыров.

С. ЯКОВИЧ , по материалам пресс-службы Полпредства СКФО
http://www.stapravda.ru/20161220/v_groznom_sostoyalsya_klubnyy_chempionat_evropy_po_dzyudo_zolota_98970.html
Фотография к статье В Грозном состоялся клубный чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига»
Клубный чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига» в Грозном
Клубный чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига» в Грозном
Фото пресс-службы Полпредства СКФО
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