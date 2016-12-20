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20 декабря 2016 г.

В «Гармонии» начались продажи флэтхаусов стоимостью 1 млн 777 тысяч рублей

Строительная группа «Третий Рим» объявила об официальном старте акции «Выгодные цены на новые объекты», в рамках которой приобрести флэтхаус в жилом районе «Гармония» в 9 км от Ставрополя можно за 1 млн 777 тысяч рублей*.

Возможность приобрести флэтхаус площадью 95 квадратных метров на собственном земельном участке в 3 сотки по специальной цене по достоинству оценят семьи, желающие улучшить свои жилищные условия, а также те, кто хочет выгодно вложить денежные средства. Объекты сдаются в эксплуатацию в базовой строительной готовности, с подключенными центральными коммуникациями: газом, водоснабжением, канализацией и электричеством. У покупателей флэтхаусов также есть возможность подключения к высокоскоростной линии Интернета и цифрового телевидения. Флэтхаусы наряду с таунхаусами являются достойной альтернативой трехкомнтаной квартире в Ставрополе.

Улица, на которой находятся новые флэтхаусы, располагаются рядом с Аллей ласточек, считающейся одной из самой протяженных в Европе. Неподалеку возводятся детский сад, физкультурно- оздоровительные комплексы, храм, а также другие объекты коммерческого и социального назначения. В будущем поблизости будет построен оптово- розничный комплекс по торговле сельскохозяйственной продукцией.

*г. Михайловск. Цена действительна с 12.12.2016 по 31.01.2017 г. Собственник ИП Захарченко Н.М. Свидетельство № 675348 от 18.06.2016. запись ЕГРП гос.рег: 26-26/033-26/033/203/2016-5573/1 от 05.09.2016 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону (8652) 99-10-10. Количество предложений ограничено. Строительство жилья завершено.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161220/v_garmonii_nachalis_prodazhi_fletkhausov_stoimostyu_1_mln_777_ty_98967.html
Фотография к статье В «Гармонии» начались продажи флэтхаусов стоимостью 1 млн 777 тысяч рублей
Строительная группа «Третий Рим» объявила об официальном старте акции «Выгодные цены на новые объекты», в рамках которой приобрести флэтхаус в жилом районе «Гармония» в 9 км от Ставрополя можно за 1 млн 777 тысяч рублей
Строительная группа «Третий Рим» объявила об официальном старте акции «Выгодные цены на новые объекты», в рамках которой приобрести флэтхаус в жилом районе «Гармония» в 9 км от Ставрополя можно за 1 млн 777 тысяч рублей
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