В Дагестане будет установлен монумент в память о погибших журналистах

Вспомним и помянем / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

Как мы уже сообщали, 15 декабря в Москве, в Центральном Доме журналистов, прошел день поминовения погибших журналистов.

Так происходит каждый год с 1991-го. Открывая мероприятие, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов прочел стихотворение о коллегах, которых больше нет в живых. Потом была минута молчания, а на экране появлялись лица более 360 российских журналистов, погибших за последние 15 лет. Только два последних года обошлось без потерь.

Что же они писали такого, за что их убивали? За то, что писали правду. За то, что стремились к тому, чтобы наше общество стало лучше и чище. Гай Бергер, директор департамента по свободе слова и развитию СМИ ЮНЕСКО, подчеркнул, что «информация сегодня подобна реке, которая очень загрязнена. И журналисты добавляют в нее чистую воду, чтобы она была пригодна для питья». А Вигаудас Ушаскас, посол Евросоюза в Российской Федерации, отметил, что «когда нападают на одного журналиста, нападают на всю профессию».

Самое страшное, что убийства наших коллег далеко не всегда раскрывают. И не надо громких фраз о том, что нас не запугаешь. Бывает страшно. Потому что общество, ради которого мы и пишем, так равнодушно к смертям наших коллег. Но тогда может случиться, не останется профессии «журналист», будут лишь приближенные к персонам пропагандисты и стенографисты, все заслуги которых ограничиваются быстротой письма.

На день поминовения много лет приезжают близкие погибших. Это жены и мужья, родители, коллеги, единомышленники, выросшие дети, подросшие внуки. Многие из них стали или хотят стать журналистами.

Председатель Союза журналистов Дагестана (здесь убито 19 журналистов и только одно преступление по-настоящему раскрыто), секретарь СЖР Али Камалов рассказал, что в республике еще в 2012 году заложен камень на месте будущего памятника погибшим журналистам. Всем – и в России, и в мире. Макет монумента готов, уже собрана часть из требующихся более 100 тысяч долларов. Он обратился ко всем коллегам с призывом собрать недостающие деньги. Не нужно больших взносов, но, даже сбросившись по сто рублей, мы поможем возвести этот мемориал. Право слово, они этого достойны.

http://www.stapravda.ru/20161220/v_dagestane_budet_ustanovlen_monument_v_pamyat_o_pogibshikh_zhur_98907.html