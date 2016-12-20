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20 декабря 2016 г.
Наказание кодексом и рублем / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

В 2016 году за хищение газа уголовное наказание получили девять ставропольцев

Нарушение правил пользования газом в быту сегодня оборачивается серьезными последствиями. Только в 2016 году взрывоопасные хищения газа обернулись уголовным наказанием для девяти жителей Ставрополя.

Несанкционированное подключение к системе газоснабжения заканчивается не только отключением газа, но и уголовной ответственностью и серьезными материальными затратами. На днях Октябрьский районный суд города Ставрополя признал виновной жительницу краевого центра в совершении преступления, предусмотренного нормами статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», и назначил ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Суд установил, что женщина, проживая на законных основаниях в своем домовладении, достоверно знала, что не имеет права на потребление газа, поскольку его подача в ее домовладение была прекращена из-за долгов. Тем не менее в нарушение Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан она самовольно подключилась к газоиспользующему оборудованию, тем самым совершая хищение газа и подвергая опасности окружающих. Кроме уголовного наказания после доначисления размера платы, исходя из мощности газоиспользующего оборудования и его круглосуточной работы до даты устранения нарушения, женщине пришлось заплатить свыше 255 тысяч рублей.

Справка. За хищение природного газа может быть применена как административная (штраф от 10 до 15 тысяч рублей), так и уголовная ответственность (от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет). Только в 2016 году по краю вынесены судебные решения по 14 уголовным делам по фактам хищения газа, штрафы за которые составили до 100 тысяч рублей без учета суммы нанесенного ущерба. Все выявленные самовольные вмешательства в газовую сеть выполнены с грубым нарушением правил безопасности газоснабжения.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161220/v_2016_godu_za_khischenie_gaza_ugolovnoe_nakazanie_poluchili_dev_98934.html
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