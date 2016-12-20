Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
20 декабря 2016 г.

Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции

Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции

Во Франции завершила свою работу Международная специализированная выставка по козоводству «Caprinov». В составе российской делегации в ее работе приняли участие и представители ВНИОКа. Ставропольские ученые, занимающиеся племенной работой по разведению коз зааненской породы, поделились опытом работы со своими коллегами из многих европейских стран. В рамках выставки прошли конференции, презентации по генетике, конкурс элитных животных, экспозиция оборудования и материалов. Участники встречи побывали на французских заводах по производству комбикормов, а также на племенных предприятиях и семейных фермах по разведению молочных коз. Проводился также международный конкурс продукции из козьего молока. Международное жюри, в состав которого традиционно вошли сотрудники ВНИОКа, оценивали мягкие, полумягкие, твердые сыры и йогурты, представленные США. Канадой, Щвейцарией, Италией, Испанией, Болгарией, Россией и Францией.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161220/uchenye_stavropolskogo_vnioka_posetili_kozovodcheskuyu_vystavku__98959.html
Фотография к статье Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции
Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции
Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Сельское хозяйство
Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции
На Ставрополье снизят ставки налога на прибыль для инвесторов
Фермеры в Новоселицком районе пожаловались на нехватку земель сельхозназначения
Сильные морозы не повредили посевы озимых и виноградники на Ставрополье
Комиссию по решению земельных вопросов создадут на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!