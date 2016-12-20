Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции

Во Франции завершила свою работу Международная специализированная выставка по козоводству «Caprinov». В составе российской делегации в ее работе приняли участие и представители ВНИОКа. Ставропольские ученые, занимающиеся племенной работой по разведению коз зааненской породы, поделились опытом работы со своими коллегами из многих европейских стран. В рамках выставки прошли конференции, презентации по генетике, конкурс элитных животных, экспозиция оборудования и материалов. Участники встречи побывали на французских заводах по производству комбикормов, а также на племенных предприятиях и семейных фермах по разведению молочных коз. Проводился также международный конкурс продукции из козьего молока. Международное жюри, в состав которого традиционно вошли сотрудники ВНИОКа, оценивали мягкие, полумягкие, твердые сыры и йогурты, представленные США. Канадой, Щвейцарией, Италией, Испанией, Болгарией, Россией и Францией.

http://www.stapravda.ru/20161220/uchenye_stavropolskogo_vnioka_posetili_kozovodcheskuyu_vystavku__98959.html