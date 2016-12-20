Что значит быть предпринимателем, как правильно составить бизнес-план и начать свое дело, какие идеи и товары нужны региону? Ответы на эти вопросы ставропольские школьники получили в рамках реализации программы «Ты – предприниматель».

В трех учебных заведениях города (гимназии № 12, лицее № 14 и 22-й школе) прошла серия семинаров «Основы создания своего дела. Современные технологии и направления». За несколько дней сотни старшеклассников познакомились с азами ведения бизнеса.

Для юных слушателей были разработаны темы: «Основы создания своего дела. Современные технологии и направления», «IT-технологии в современном бизнесе», «Предпринимательство. Способы зарабатывания денег. Модели прибыли». Занятия проводили бизнес-тренеры, предприниматели, специалисты в области управления бизнес-проектами, делового администрирования и IT-технологий.

– Такие встречи, безусловно, полезны, – отмечает тренер, маркетолог Юлия Беленькая. – Программа помимо специализированных навыков создания бизнеса дает знания, которые будут полезны каждому человеку. Например, мы отрабатываем с ребятами ведение деловых переговоров, учим их быть уверенными и убедительными в публичных выступлениях, рассказываем, как правильно отстаивать свою точку зрения.

В основе занятий лежали как теоретические, так и практические блоки. Школьникам предстояло не только освоить новые знания и термины, но и самостоятельно подготовить и защитить бизнес-проект. В отдельных случаях разработка проекта проходила в формате деловой игры «Я – предприниматель». А теоретические знания закреплялись в режиме дискуссий и круглых столов.

– Старался говорить с ребятами на простом, доступном языке, без сложной терминологии, объясняя материал на конкретных жизненных примерах. Например, всех очень заинтересовали способы зарабатывания в Интернете и использование новых технологий. Особое внимание было уделено формам государственной поддержки предпринимательства в регионе и в стране, – рассказал еще один тренер, предприниматель, сотрудник кафедры рекламы и связей с общественностью СКФУ Александр Бережнов.

В завершение семинаров все участники проекта получили сертификаты и раздаточный материал с полезной информацией. Главная задача таких встреч, по мнению куратора проекта Виктории Ткачук, состоит в том, чтобы познакомить школьников с законами построения бизнеса, развить управленческие навыки, привлечь в будущем к предпринимательской деятельности.

Анастасия ЧУЖМАКОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/ty__predprinimatel_osnovy_sozdaniya_svoego_dela_izuchali_shkolni_98974.html