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Целительница-мошенница / «Ставропольская правда» от 21 декабря 2016 г.

Целительница-мошенница обманула ставропольцев на 250 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и кражи денежных средств. Обвиняемая, представлявшаяся целительницей, предлагала жителям краевого центра передать ей на день ценное имущество, которое надо было освятить в церкви якобы для снятия порчи и сглаза. Понятное дело, хозяевам она ничего не возвращала. Выяснилось, что она причастна к совершению двух фактов мошеннических действий, а также краже денег – придя в гости, утащила у хозяйки из шкафа более 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба потерпевшим – более 250 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161220/tselitelnitsamoshennitsa_obmanula_stavropoltsev_na_250_tysyach_r_98969.html
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