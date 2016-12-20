Целительница-мошенница обманула ставропольцев на 250 тысяч рублей

Целительница-мошенница / «Ставропольская правда» от 21 декабря 2016 г.

Завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и кражи денежных средств. Обвиняемая, представлявшаяся целительницей, предлагала жителям краевого центра передать ей на день ценное имущество, которое надо было освятить в церкви якобы для снятия порчи и сглаза. Понятное дело, хозяевам она ничего не возвращала. Выяснилось, что она причастна к совершению двух фактов мошеннических действий, а также краже денег – придя в гости, утащила у хозяйки из шкафа более 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба потерпевшим – более 250 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/tselitelnitsamoshennitsa_obmanula_stavropoltsev_na_250_tysyach_r_98969.html