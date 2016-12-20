Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
20 декабря 2016 г.

Ставропольского Деда Мороза в Кочубеевском районе встретили хлебом-солью

Приезд в Кочубеевский район Деда Мороза со свитой стал праздником и для детей и для взрослых

В Кочубеевском районе побывал Ставропольский Дед Мороз с внучкой-Снегурочкой и свитой: Скоморохами и Медведем. Хлебом-солью встретили желанных гостей девушки в народных костюмах. Визита Деда Мороза уже ожидала целая площадь детей. Они вместе с Морозом Ивановичем водили хороводы вокруг стилизованной нарядной елочки, играли в зимние игры. Даже взрослые участвовали в зимних забавах. А всех желающих в этот день прямо на площади угощали горячим чаем.

Для Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев малыши исполнили новогодний танец, который захватил всех присутствующих на площади.

Приезд доброго волшебника и его свиты подарил детям радостное настроение, подкрепил веру в чудеса и по-настоящему настроил всех кочубеевцев на новогодний лад.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161220/stavropolskogo_deda_moroza_v_kochubeevskom_rayone_vstretili_khle_98965.html
Фотография к статье Ставропольского Деда Мороза в Кочубеевском районе встретили хлебом-солью
Приезд в Кочубеевский район Деда Мороза со свитой стал праздником и для детей и для взрослых
Приезд в Кочубеевский район Деда Мороза со свитой стал праздником и для детей и для взрослых
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района
Закрыть
Новогодние новости (ссылки по теме)
Ставрополь к Новому году украсили миллионы огней: город-сказка!
Где и по какой цене в Ставрополе можно купить ёлку
Огни на новогодней ёлке зажег Ставропольский Дед Мороз
В Ставрополе зажигают огни на ёлке, а значит – Новый год близко!
Ярмарка рождественских сувениров открыта в ставропольском Доме народного творчества
16 декабря в Ставрополе стартуют новогодние праздники, зажигают огни главной ёлки края
Ставропольский Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в путешествие по краю
Помочь собрать новогодние подарки детям можно с Почтой России
Жителей Пятигорска призывают «исполнить мечту ребенка» к Новому году
Дед Мороз (ссылки по теме)
Дед Мороз из Великого Устюга водил хоровод вокруг ёлки в Ставрополе
Свои Дедушка Мороз и Снегурочка появились в Ставропольском крае
Главного Деда Мороза ждут в Ставрополе 12 декабря
16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза
Письма Деду Морозу российские дети будут писать по единому образцу
В канун Дня рождения Деда Мороза сказочный волшебник посетил школу-интернат Невинномысска
Деды Морозы провели инспекцию: ставропольские парки к встрече Нового года готовы
Дед Мороз открывает резиденцию на площади Ленина в Ставрополе
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Кочубеевский район
Ставропольского Деда Мороза в Кочубеевском районе встретили хлебом-солью
Губернатор опроверг слухи о присоединении Кочубеевского района к Невинномысску
Житель Ставрополья украл деньги с карты знакомого
В Кочубеевском районе проверяют кафе и бары, реализующие алкоголь
Лучших сельхозработников наградили в Кочубеевском районе
Общество
В Ставрополе пройдут аукционы на строительство квартир для детей-сирот
Победителем регионального конкурса «Мастер года» стала Антонина Абраменко из Ставрополя
1,3 миллиона электронных обращений поступило за 11 месяцев в органы власти Ставрополья
Ставрополь к Новому году украсили миллионы огней: город-сказка!
Где и по какой цене в Ставрополе можно купить ёлку

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!