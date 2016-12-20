Ставропольского Деда Мороза в Кочубеевском районе встретили хлебом-солью

В Кочубеевском районе побывал Ставропольский Дед Мороз с внучкой-Снегурочкой и свитой: Скоморохами и Медведем. Хлебом-солью встретили желанных гостей девушки в народных костюмах. Визита Деда Мороза уже ожидала целая площадь детей. Они вместе с Морозом Ивановичем водили хороводы вокруг стилизованной нарядной елочки, играли в зимние игры. Даже взрослые участвовали в зимних забавах. А всех желающих в этот день прямо на площади угощали горячим чаем.

Для Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев малыши исполнили новогодний танец, который захватил всех присутствующих на площади.

Приезд доброго волшебника и его свиты подарил детям радостное настроение, подкрепил веру в чудеса и по-настоящему настроил всех кочубеевцев на новогодний лад.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161220/stavropolskogo_deda_moroza_v_kochubeevskom_rayone_vstretili_khle_98965.html