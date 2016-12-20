Ставропольский филиал Россельхозбанка реализует монеты с новогодней символикой

В преддверии Нового года широкий ассортимент монет Ставропольского филиала Россельхозбанка пополнился двумя новыми экземплярами с изображением символа наступающего 2017 года – огненного петуха.

Памятные монеты, выпущенные монетными дворами Австралии и Франции ограниченным тиражом, выполнены в самом высоком качестве чеканки «proof», упакованы в индивидуальную капсулу и реализуются в оригинальной подарочной упаковке.

Узнать информацию о наличии и котировках монет можно по телефонам: (8652) 25-80-81, 25-80-62, 25-80-65, а также на официальном сайте Россельхозбанка www.rshb.ru.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161220/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_realizuet_monety_s_novogodn_98947.html