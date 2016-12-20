Ставрополь к Новому году украсили миллионы огней: город-сказка!

Настоящее новогоднее настроение витает в ставропольском воздухе! Достаточно прогуляться по улицам краевого центра, чтобы ощутить приближение самого волшебного праздника в году. Настоящая морозная погода, множество ярких огней, которыми украшены здания, деревья, парковые территории свидетельствуют о том, что город при полном новогоднем параде.

Ставрополь буквально сияет! Яркими огнями засверкали деревья, в том числе десятки живорастущих елей, фонарные столбы, городской общественный транспорт. Новогодние и городские зарисовки разных эпох украсили остановочные павильоны. Центральная часть Ставрополя и вовсе напоминает сказку. В этом году декораторы приготовили много сюрпризов и новых арт-объектов, которые мгновенно пришлись по-душе горожанам.

Например, цветочная арка на проспекте Октябрьской Революции превратилась в светодиодный тоннель, или как его уже прозвали, портал счастья и любви. Как водится, сразу родилось и поверье: всем влюбленным необходимо пройти в новогоднюю ночь по волшебной аллее.

Совершенно по-новому засветились знаменитые «Мальчик и девочка с кувшином». Еще величественнее стала Триумфальная арка. С помощью гибкой неоновой подсветки символ Ставрополя не только подчеркнул свою изящность, но будто «воспарил» над ночным городом.

Одним из ярких новогодних объектов города, который завоевал сердца жителей, стала огромная светящаяся елочная игрушка в форме шара. Шестиметровый, подсвеченный светодиодами атрибут поселился на Александровской площади.

Как показывает практика, уйти от новогоднего настроения, находясь рядом с одним из этих объектов, невозможно. Да и зачем это нужно?!

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/stavropol_k_novomu_godu_ukrasili_milliony_ogney_gorodskazka_98944.html