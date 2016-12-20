Руководители предприятий состязались в волейбольном турнире в Невинномысске

В Невинномысске подвели итоги традиционного, XII по счету предновогоднего турнира «Дружба» по волейболу. В нем приняли участие руководители предприятий и организаций Невинномысска, а также Кочубеевского района. На этот раз право лидерства оспаривали пять команд.

В итоге первое место завоевала команда Кочубеевского района, серебро – у сборной администрации Невинномысска, бронза – у «Невинномысского Азота».

Команды-победители, как сообщили в мэрии Невинномысска, получили не только кубки, дипломы и грамоты, но и сувениры.

http://www.stapravda.ru/20161220/rukovoditeli_predpriyatiy_sostyazalis_v_voleybolnom_turnire_v_ne_98954.html