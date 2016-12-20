Ругань в адрес полицейского стоила жителю Невинномысска 10 тысяч рублей

Очередной случай, связанный с публичным оскорблением стража правопорядка, произошел в Невинномысске. Пьяный гражданин нецензурно обругал полицейского, который составлял административный протокол в отношении нарушителя спокойствия. Причем бранился в адрес представителя власти горожанин в присутствии трех человек.

В суде буян свою вину признал полностью. Как рассказал А. Богданов, помощник мирового судьи судебного участка №1 Невинномысска, любителю нецензурной брани назначено следующее наказание: штраф 10000 рублей в пользу государства.

http://www.stapravda.ru/20161220/rugan_v_adres_politseyskogo_stoila_zhitelyu_nevinnomysska_10_tys_98951.html