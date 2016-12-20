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20 декабря 2016 г.

Роспотребнадзор Ставрополья провел около полусотни мясных проверок

В ноябре краевое управление Роспотребнадзора провело почти полсотни проверок предприятий, занятых производством и оборотом птицеводческой продукции. Выявлен целый букет нарушений: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, маркировки, нарушение сроков реализации, режима хранения, сообщили в ведомстве. В итоге составлено почти полсотни протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов почти на четверть миллиона рублей. К реализации не допущено шесть партий птицеводческой продукции.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161220/rospotrebnadzor_stavropolya_provel_okolo_polusotni_myasnykh_prov_98958.html
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