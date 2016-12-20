Семь туров – семь побед! / «Ставропольская правда» от 21 декабря 2016 г.

Результаты 7 тура чемпионата Ставрополья по баскетболу среди мужских команд

Завершились игры седьмого тура чемпионата края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора Ставрополья. После семи туров в зоне «Ставрополь» по-прежнему лидирует «Теплосеть» (7 побед), на втором месте «МКС» (6 побед), на третьем – СтГАУ (4 победы и игра в запасе). Результаты игр в дивизионе «КМВ»: «Импульс» – «Теплорежим» (Черкесск) – 57:68; «Арнест» (Невинномысск) – БК «Буденновск» – 73:67; ПГУ – БК «Ессентуки» – 64:43; «Импульс» (Пятигорск) – БК «Железноводск» – 59:55. Игры очередного тура пройдут 25 декабря. Сергей ВИЗЕ http://www.stapravda.ru/20161220/rezultaty_7_tura_chempionata_stavropolya_po_basketbolu_sredi_muz_98963.html

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