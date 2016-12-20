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20 декабря 2016 г.

Открылся музей истории УФСБ России по Ставропольскому краю

20 декабря в краевом управлении ФСБ РФ состоялось торжественное собрание в честь 99-летия образования органов безопасности России. С профессиональным праздником ставропольских чекистов поздравил губернатор Владимир Владимиров.

«Борясь с терроризмом, коррупцией, экстремизмом, другими преступлениями, вы упрочняете целостность Государства», – обратился Владимир Владимиров к сотрудникам органов безопасности. К поздравлениям также присоединились председатель Думы края Геннадий Ягубов, представители ставропольской городской администрации, ветеранской организации, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Вектор». За успехи в служебной деятельности сотрудникам краевого УФСБ были вручены ведомственные и краевые награды.

Состоялось торжественное открытие Музея истории УФСБ России по Ставропольскому краю. Здесь представлены исторические, боевые, документальные реликвии, предметы и материалы об истории и деятельности органов безопасности края с 19 века до настоящего времени.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161220/otkrylsya_muzey_istorii_ufsb_rossii_po_stavropolskomu_krayu_98980.html
Фотография к статье Открылся музей истории УФСБ России по Ставропольскому краю
Музей истории УФСБ России по Ставропольскому краю
Музей истории УФСБ России по Ставропольскому краю
Фото пресс-службфы губернатора СК
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