Операция «Нетрезвый водитель» проводится на Ставрополье

На Ставрополье началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ночь с 19 на 20 декабря сотрудники Госавтоинспекции уже составили 26 административных материалов на нетрезвых водителей. Трое из них были остановлены повторно в Ставрополе, в Советском и Александровском районах.

Поздно вечером на улице Тухаческого краевого центра при проверке автомобиля «Мерседес Бенц» под управлением 34-летнего ставропольчанина стало ясно, что автовладелец нетрезв – от водителя несло алкоголем, говорил он невнятно. Алкотестер показал, что сотрудники ГИБДД не ошиблись. 4 месяца назад водитель был лишен прав за подобное поведение. Теперь ему грозит уголовное наказание. Мужчину доставили в дежурную часть, автомобиль – на штрафную стоянку, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/operatsiya_netrezvyy_voditel_provoditsya_na_stavropole_98952.html