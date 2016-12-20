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20 декабря 2016 г.

Операция «Нетрезвый водитель» проводится на Ставрополье

Акция «Нетрезвый водитель»

На Ставрополье началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ночь с 19 на 20 декабря сотрудники Госавтоинспекции уже составили 26 административных материалов на нетрезвых водителей. Трое из них были остановлены повторно в Ставрополе, в Советском и Александровском районах.

Поздно вечером на улице Тухаческого краевого центра при проверке автомобиля «Мерседес Бенц» под управлением 34-летнего ставропольчанина стало ясно, что автовладелец нетрезв – от водителя несло алкоголем, говорил он невнятно. Алкотестер показал, что сотрудники ГИБДД не ошиблись. 4 месяца назад водитель был лишен прав за подобное поведение. Теперь ему грозит уголовное наказание. Мужчину доставили в дежурную часть, автомобиль – на штрафную стоянку, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161220/operatsiya_netrezvyy_voditel_provoditsya_na_stavropole_98952.html
Фотография к статье Операция «Нетрезвый водитель» проводится на Ставрополье
Акция «Нетрезвый водитель»
Акция «Нетрезвый водитель»
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