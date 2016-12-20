Новый спортивный комплекс открыт в Благодарном

Новый спортивный комплекс / «Ставропольская правда» от 21 декабря 2016 г.

В городе Благодарном открылся новый спортивный комплекс площадью около полутора тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров.

– Очень важно, что под Новый год на Ставрополье открываются новые объекты, посвященные детям. Я желаю всем, кто будет заниматься в этом комплексе, стать чемпионами в спорте и в жизни, – сказал глава края.

В новом спортивном центре есть большой зал для игровых видов спорта. Кроме того сейчас оборудуется зал для занятий единоборствами. В. Владимиров пообещал содействие в предоставлении нового татами. В планах и строительство плавательного бассейна.

С открытием спорткомплекса в Благодарном поставлена точка в истории давнего районного долгостроя. Строительные работы здесь были начаты городскими властями еще в 2010 году. Но объект удалось ввести в эксплуатацию лишь с помощью краевого финансирования. Вложения краевого бюджета составили более 90% от всей стоимости проекта – около 32 миллионов рублей.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161220/novyy_sportivnyy_kompleks_otkryt_v_blagodarnom_98961.html