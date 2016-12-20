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20 декабря 2016 г.

Начальник Управления Росгвардии по Ставропольскому краю рассказал об основных задачах ведомства

Начальник Управления Росгвардии рассказал об основных задачах ведомства

В Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по краю прошла пресс-конференция, сообщила пресс-служба управления. Начальник управления полковник Николай Олехнович, начальник штаба полковник Валентин Назаренко и начальник центра лицензионно-разрешительной работы подполковник Дмитрий Микитчук рассказали журналистам о вновь созданном Управлении. В его состав вошли: специальный отряд быстрого реагирования, отряд мобильный особого назначения, авиационный отряд специального назначения, подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, функции которых в новой структуре не изменились. Но контроль над оборотом оружия и его учетом ужесточится, такую задачу поставило руководство Росгвардии.

Сотрудники спецподразделений Росгвардии продолжают оказывать силовую поддержку правоохранительным органам в проведении оперативных мероприятий.

Николай Олехнович отметил, что сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю с 1 октября выявили более 60 различных преступлений, пресекли 310 административных правонарушений. За нарушения условий хранения оружия привлечены к административной ответственности более 630 владельцев, изъято более 1200 единиц оружия.

Интересовались журналисты первым в России классом Росгвардии, созданным в Ставропольской кадетской школе им. генерала А.П. Ермолова. Н. Олехнович отметил, что сотрудники спецподразделений Росгвардии часто встречаются с ребятами, развивая в них чувство патриотизма и любви к Родине.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161220/nachalnik_upravleniya_rosgvardii_po_stavropolskomu_krayu_rasskaz_98960.html
Фотография к статье Начальник Управления Росгвардии по Ставропольскому краю рассказал об основных задачах ведомства
Начальник Управления Росгвардии рассказал об основных задачах ведомства
Начальник Управления Росгвардии рассказал об основных задачах ведомства
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по краю
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