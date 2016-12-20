Лучший директор школы живет в Ставрополе

В крае выбрали лучшего директора школы. Конкурс профессионального мастерства прошел накануне в краевом центре и, как оказалось, именно здесь и живет победитель. Лучшей по итогам очного этапа была признана директор школы № 42 Ставрополя Наталья Воронина. Жюри оценило высокое профессиональное мастерство и незаурядные личностные качества руководителя.

Надо сказать, что за звание лучшего поборолись 31 руководитель общеобразовательных организаций края. А общая тема конкурса звучала так: «Школа Ставрополья: векторы успеха». Участники продемонстрировали свои достижения в управлении школой, говорили на актуальные темы образования и даже написали диктант.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/luchshiy_direktor_shkoly_zhivet_v_stavropole_98943.html