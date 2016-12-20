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20 декабря 2016 г.

Лучший директор школы живет в Ставрополе

Наталья Воронина стала лучшим директором школы в Ставропольском крае

В крае выбрали лучшего директора школы. Конкурс профессионального мастерства прошел накануне в краевом центре и, как оказалось, именно здесь и живет победитель. Лучшей по итогам очного этапа была признана директор школы № 42 Ставрополя Наталья Воронина. Жюри оценило высокое профессиональное мастерство и незаурядные личностные качества руководителя.

Надо сказать, что за звание лучшего поборолись 31 руководитель общеобразовательных организаций края. А общая тема конкурса звучала так: «Школа Ставрополья: векторы успеха». Участники продемонстрировали свои достижения в управлении школой, говорили на актуальные темы образования и даже написали диктант.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161220/luchshiy_direktor_shkoly_zhivet_v_stavropole_98943.html
Фотография к статье Лучший директор школы живет в Ставрополе
Наталья Воронина стала лучшим директором школы в Ставропольском крае
Наталья Воронина стала лучшим директором школы в Ставропольском крае
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