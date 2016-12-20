Где и по какой цене в Ставрополе можно купить ёлку

Сколько стоит хвойная красавица? Ответить на этот вопрос можно найти, прогулявшись по ёлочным базарам Ставрополя. Сегодня здесь представлен широкий выбор деревьев из питомников и лесхозов Ульяновской и Пензенской областей, КЧР, Мордовии, а также Минераловодского района. Есть и элитные сорта хвойных, которые прибыли из Дании, Канады, Германии и Финляндии. В зависимости от вида хвойных пород, цена может варироваться от 800 до 2000 рублей.

Рынки пушистых красавиц в Ставрополе работают ежедневно до 31 декабря во всех районах. Вот точные адреса:

Октябрьский район:

пр. К. Маркса, 6;

Привокзальная площадь ж/д вокзала;

ул. Бурмистрова, 4;

ул. Лесная, 157а;

ул. Макарова, 12/1;

ул. Октябрьская, 235;

ул. Пригородная, 215/1;

ул. Чапаева,7;

ул. Репина, 198;

Трунова, 134.

Ленинский район:

ул. Ленина, 74/17, 108, 268, 277; 299;

ул. Мира, 135;

ул. Серова, 466;

ул. Комсомольская, 48,

ул. Мира, 135;

ул. Магистральная, 16/1;

ул. Чехова, 55;

ТК «Коммерсант» – ул. Пушкина, 44 .

Промышленный район:

ул. Ленина, 328/11, 401, 474;

ул. Мира, 450;

ул. Доваторцев, 35/1, 41, 50/1, 61;

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8Б, 16/8, 20/1, 40, 58/1, 67/2;

ул. Пирогова, 38;

Тухачевского, 11 б, 16;

ул. Фроленко, 18;

ул. Шпаковская, 1 а;

ТК «Тухачевский» – ул. Тухачевского, 16/16;

пр. Юности, 30;

пр. Кулакова, 17а, 27/2;

ул. Бруснева, 19/1;

ул. Васильева, 29;

пер. Шеболдаева, 3/5;

ТК «Брусневский» – пр. Кулакова, 35.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161220/gde_i_po_kakoy_tsene_v_stavropole_mozhno_kupit_elku_98945.html