Где и по какой цене в Ставрополе можно купить ёлку
Сколько стоит хвойная красавица? Ответить на этот вопрос можно найти, прогулявшись по ёлочным базарам Ставрополя. Сегодня здесь представлен широкий выбор деревьев из питомников и лесхозов Ульяновской и Пензенской областей, КЧР, Мордовии, а также Минераловодского района. Есть и элитные сорта хвойных, которые прибыли из Дании, Канады, Германии и Финляндии. В зависимости от вида хвойных пород, цена может варироваться от 800 до 2000 рублей.
Рынки пушистых красавиц в Ставрополе работают ежедневно до 31 декабря во всех районах. Вот точные адреса:
Октябрьский район:
пр. К. Маркса, 6;
Привокзальная площадь ж/д вокзала;
ул. Бурмистрова, 4;
ул. Лесная, 157а;
ул. Макарова, 12/1;
ул. Октябрьская, 235;
ул. Пригородная, 215/1;
ул. Чапаева,7;
ул. Репина, 198;
Трунова, 134.
Ленинский район:
ул. Ленина, 74/17, 108, 268, 277; 299;
ул. Мира, 135;
ул. Серова, 466;
ул. Комсомольская, 48,
ул. Мира, 135;
ул. Магистральная, 16/1;
ул. Чехова, 55;
ТК «Коммерсант» – ул. Пушкина, 44 .
Промышленный район:
ул. Ленина, 328/11, 401, 474;
ул. Мира, 450;
ул. Доваторцев, 35/1, 41, 50/1, 61;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8Б, 16/8, 20/1, 40, 58/1, 67/2;
ул. Пирогова, 38;
Тухачевского, 11 б, 16;
ул. Фроленко, 18;
ул. Шпаковская, 1 а;
ТК «Тухачевский» – ул. Тухачевского, 16/16;
пр. Юности, 30;
пр. Кулакова, 17а, 27/2;
ул. Бруснева, 19/1;
ул. Васильева, 29;
пер. Шеболдаева, 3/5;
ТК «Брусневский» – пр. Кулакова, 35.