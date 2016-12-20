Фермеры в Новоселицком районе пожаловались на нехватку земель сельхозназначения

Новоселицкие беды / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

О нехватке земли сельхозназначения для расширения КФХ, возможности получения кредита под залог участка шла речь в ходе выездного приема первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя в Новоселицком районе. Ходоки также подняли тему создания агрокооператива на базе крестьянского (фермерского) хозяйства, государственной поддержки регионального агропрома в целом. В этот же день первый зампред регионального правительства побывал в семеноводческом хозяйстве – СПК «Луч», СПК колхозе имени Первого мая и других сельхозпредприятиях района.

http://www.stapravda.ru/20161220/fermery_v_novoselitskom_rayone_pozhalovalis_na_nekhvatku_zemel_s_98935.html