Фермеры в Новоселицком районе пожаловались на нехватку земель сельхозназначения
О нехватке земли сельхозназначения для расширения КФХ, возможности получения кредита под залог участка шла речь в ходе выездного приема первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя в Новоселицком районе. Ходоки также подняли тему создания агрокооператива на базе крестьянского (фермерского) хозяйства, государственной поддержки регионального агропрома в целом. В этот же день первый зампред регионального правительства побывал в семеноводческом хозяйстве – СПК «Луч», СПК колхозе имени Первого мая и других сельхозпредприятиях района.