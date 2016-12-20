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20 декабря 2016 г.

Более килограмма марихуаны хранил у себя дома житель Новоалександровска

Однажды житель Новоалександровска А. Калугин собрал щедрый урожай конопли. Чудесная долина находилась близ одного из городских водоемов. А затем счастье наркомана омрачили сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили свертки с запрещенной марихуаной в его домовладении. Общий вес наркотиков составил 1211 граммов. Как сообщила представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Марина Якубовская, в соответствии с приговором Калугин ближайшие три года проведет в исправительной колонии общего режима.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161220/bolee_kilogramma_marikhuany_khranil_u_sebya_doma_zhitel_novoalek_98976.html
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