Автобус для маломобильных граждан начнет регулярные рейсы в Кисловодске

Специальный автобус, адаптированный для маломобильных пассажиров, начнет регулярные рейсы по самому популярному маршруту в Кисловодске с 11 января.

Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города-курорта Андрей Дзюбленко на встрече с представителями Всероссийского общества инвалидов. Начав свой путь у Центральной городской больницы, автобус будет проезжать мимо основных культурных, социальных объектов и административных учреждений.

На первоначальном этапе кольцевые рейсы будут выполнять каждую среду, по три раза в день. В плотном транспортном потоке этот особый автобус можно будет различить по специальному информационному знаку. Помимо водителя, в экипаж добавлен квалифицированный сопровождающий, который поможет зайти в автобус, и доставит инвалида до конечной точки маршрута. Плата за проезд будет производиться по действующему тарифу обычной маршрутки. Запуск специального транспорта для инвалидов стал возможен благодаря соглашению с автопредприятием «ПАТП-2», которое взяло на себя все обязательства по организации и обслуживанию маршрута.

http://www.stapravda.ru/20161220/avtobus_dlya_malomobilnykh_grazhdan_nachnet_regulyarnye_reysy_v__98937.html