37 автобусов получили школы Ставропольского края

Торжественное вручение 37 школьных автобусов состоялось на центральной площади Ставрополя, став очередным результатом многолетнего плодотворного сотрудничества правительства края и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). Их обладателями на этот раз стали средние школы Апанасенковского, Изобильненского, Ипатовского, Новоалександровского, Туркменского и Труновского районов.

Ключи от новеньких автобусов главам районов вручили первый вице-премьер края Иван Ковалёв и генеральный директор компании Николай Горбань. Всего в этом году КТК-Р закупил для региона 54 школьных автобуса. Остальные 17, как ожидается, будут переданы Ставрополью до 10 января будущего года. Партнерство региона и КТК-Р продолжается уже почти 10 лет. За это время компания вложила в социальные программы на территории края почти 600 миллионов рублей.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161220/37_avtobusov_poluchili_shkoly_stavropolskogo_kraya_98977.html