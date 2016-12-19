В связи с избранием на прошлой неделе бывшего главы администрации Георгиевска Евгения Моисеева главой города-курорта Железноводска, пришлось срочно решать кадровый вопрос в исполнительной власти некогда форпоста Российской империи на Кавказе, а ныне важного промышленного центра Ставропольского края.

Вполне предсказуемо исполняющим полномочия главы администрации города Георгиевска был назначен Владимир Крутников. В бытность Евгения Моисеева руководителем исполнительной власти города, Владимир Владимирович являлся его первым заместителем.

Как явствует из представленной на официальном сайте Георгиевска биографии нового и.о. главы администрации, Владимир Крутников имеет богатый опыт работы в управленческих структурах. С 2006-го по 2012-й годы он последовательно руководил исполкомом Невинномысского местного отделения ВПП «Единая Россия», был помощником главы города Невинномысска, заместителем главы администрации города. Затем Владимир Владимирович некоторое время работал в соседних регионах: был помощником вице-губернатора – председателя правительства Волгоградской области, заместителем председателя комитета Волгоградской области по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018-го года. С 2013 года Владимир Крутников – заместитель министра экономического развития КБР – руководитель департамента инвестиционной политики.

С 2014-го года Владимир Владимирович работает в администрации города Георгиевска. И, видимо, весьма успешно, поскольку в прошлом году был признан победителем Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».

http://www.stapravda.ru/20161219/vo_glave_administratsii_georgievska__vladimir_vladimirovich_krut_98902.html