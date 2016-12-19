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19 декабря 2016 г.

В Нефтекумске адвокат подозревается в ДТП с пострадавшим

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего адвоката Ставропольской коллегии адвокатов, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ночью 16 июня возле одного из многоквартирных домов Нефтекумска адвокат-водитель сбил 39-летнего местного жителя, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161219/v_neftekumske_advokat_podozrevaetsya_v_dtp_s_postradavshim_98929.html
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