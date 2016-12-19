Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
19 декабря 2016 г.

В Москве изучили опыт работы Ставрополья по поддержке предпринимательства

В Москве на Всероссийской конференции «Развитие малого и среднего предпринимательства: переход к новому качеству» изучили опыт работы Ставрополья. Во встрече принял участие заместитель председателя правительства края Андрей Мурга. На конференции в частности, проанализировали ход реализации пилотного проекта по созданию в регионах многофункциональных центров для бизнеса. В этом году Ставрополье, напомнили в региональном минэкономразвития, в числе десяти субъектов России присоединилось вошли в федеральный пилотный проект, в рамках которого открылись МФЦ для бизнеса – в Ставрополе, в Михайловске и в Пятигорске.

Ставрополье поделилось практикой создания единой платформы развития бизнеса. В этом году под эгидой министерства экономического развития СК все существующие фонды поддержки малого и среднего предпринимательства были объединены в единый центр с созданием единой консультационной площадки. Это универсальное «единое окно», где успешно реализуется переход к новым эффективным инструментам. – Малый и средний бизнес сегодня дает мощный импульс развитию экономики Ставрополья. Мы нацелены на комплексную поддержку производителей, высокотехнологичного бизнеса, инновационных предприятий, социально-ориентированных предпринимателей, всех тех, кто связывает свой рост и развитие с нашим регионом, подчеркнул Андрей Мурга. Создание единого центра поддержки бизнеса – это качественный и функциональный кейс, который позволил нам более эффективно управлять инструментами развития предпринимательства на Ставрополье и разработать новые механизмы на базе уже существующих. Так, например, у бизнеса появилась возможность получить микрозайм до 3 миллионов рублей в фонде микрофинансирования с поручительством гарфонда, в случае если не хватает собственного залогового имущества.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161219/v_moskve_izuchili_opyt_raboty_stavropolya_po_podderzhke_predprin_98922.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Экономика
В Москве изучили опыт работы Ставрополья по поддержке предпринимательства
Руководители предприятий получили награды к 25-летию Конгресса деловых кругов Ставрополья
ВТБ развивает сотрудничество с крупным агропредприятием Кабардино-Балкарии
Губернатор опроверг слухи о присоединении Кочубеевского района к Невинномысску
«Ростелеком» показал в Ставрополе систему видеонаблюдения для частных домов
Ставрополь
Память погибших воинов-земляков почтили в Ставрополе
Более 150 квартир для семей военнослужащих стали собственностью Ставрополья
Троих участников разбойных нападений осудили в Ставрополе
«КамАЗ» перевернулся в Ставрополе после столкновения с «Ниссаном»
Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!