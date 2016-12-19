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19 декабря 2016 г.

В декабре на Ставрополье за руль сели 530 нетрезвых водителей

На Ставрополье в декабре сотрудники Гоавтоинспекции извлекли из-за руля 530 нетрезвых водителей. Дорожные полицейские встревожены наблюдающейся тенденцией. А впереди еще – празднование Нового года.

С 20 по 30 декабря включительно на Ставрополье в круглосуточном режиме пройдет операция «Нетрезвый водитель». Помощь сотрудникам УГИБДД окажет и «Патруль-такси»: их водители будут сообщать о нетрезвых водителях нарядам ДПС, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161219/v_dekabre_na_stavropole_za_rul_seli_530_netrezvykh_voditeley_98921.html
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