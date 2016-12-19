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19 декабря 2016 г.

Троих участников разбойных нападений осудили в Ставрополе

Суд

Вынесен приговор А. Резаеву, ранее судимым М. Эмирханову и Ш. Абдуризаеву. Все они признаны виновными в разбойных нападениях. Адбдуризаев, например, в ноябре прошлого года в помещении офиса одного из ООО в краевом центре напал на менеджера-женщину. Разбойник схватил ее за волосы, связав ей руки и угрожая предметом, похожим на раскладной нож, похитил 230 000 казенных рублей. Через месяц на дело пошла уже вся криминальная троица. В букмекерской конторе на проспекте Кулакова они напали на оператора и посетителя, приставив к его шее предмет, очень похожий на нож. Добычей разбойников стали деньги и личные вещи женщины-оператора кошелек, женская сумка, паспорт, банковские карты и букмекерские 26 000 рублей.

Приговором суда Резаеву назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, Эмирханов и Абдуризаев получили 4 лет 3 месяцев и 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161219/troikh_uchastnikov_razboynykh_napadeniy_osudili_v_stavropole_98927.html
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