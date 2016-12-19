Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
19 декабря 2016 г.

Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса

Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса

«Начни бизнес с вдохновением» – под таким лозунгом в школе №22 Ставрополя прошла серия образовательных семинаров «Основы создания своего дела. Современные технологии и направления».

Выпускникам, которым совсем скоро предстоит выбирать будущую профессию, помогли разобраться в тонкостях предпринимательской деятельности. А вдруг в ближайшем будущем они решат открыть свое дело? Опытные бизнес-тренеры Александр Бережнов и Ярослав Липатов учили молодую аудиторию составлять бизнес-проекты, отрабатывали управленческие навыки, знакомили с законодательством в сфере бизнеса. На реальных примерах они рассматривали проблемы, с которыми можно столкнуться на начальных стадиях развития своего дела.

Отметим, что семинары были разработаны министерством образования и молодежной политики края совместно с фондом поддержки предпринимательства и в рамках программы «Ты – предприниматель».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161219/stavropolskim_shkolnikam_rasskazali_ob_osnovakh_biznesa_98918.html
Фотография к статье Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса
Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса
Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Ставрополь
Память погибших воинов-земляков почтили в Ставрополе
Более 150 квартир для семей военнослужащих стали собственностью Ставрополья
Троих участников разбойных нападений осудили в Ставрополе
В Москве изучили опыт работы Ставрополья по поддержке предпринимательства
«КамАЗ» перевернулся в Ставрополе после столкновения с «Ниссаном»
Общество
Сильный ветер и снегопад мешают движению на дорогах Ставрополья
Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса
Городской ЗАГС Невинномысска в 2017 году получит новое здание
Форум профсоюзной молодежи «Стратегический резерв-2016» завершился на Кавминводах
Огни на новогодней ёлке зажег Ставропольский Дед Мороз

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!