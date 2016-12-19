Ставропольским школьникам рассказали об основах бизнеса

«Начни бизнес с вдохновением» – под таким лозунгом в школе №22 Ставрополя прошла серия образовательных семинаров «Основы создания своего дела. Современные технологии и направления».

Выпускникам, которым совсем скоро предстоит выбирать будущую профессию, помогли разобраться в тонкостях предпринимательской деятельности. А вдруг в ближайшем будущем они решат открыть свое дело? Опытные бизнес-тренеры Александр Бережнов и Ярослав Липатов учили молодую аудиторию составлять бизнес-проекты, отрабатывали управленческие навыки, знакомили с законодательством в сфере бизнеса. На реальных примерах они рассматривали проблемы, с которыми можно столкнуться на начальных стадиях развития своего дела.

Отметим, что семинары были разработаны министерством образования и молодежной политики края совместно с фондом поддержки предпринимательства и в рамках программы «Ты – предприниматель».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161219/stavropolskim_shkolnikam_rasskazali_ob_osnovakh_biznesa_98918.html