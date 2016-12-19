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Малика – чемпионка России / «Ставропольская правда» от 20 декабря 2016 г.

Ставропольская рукопашница стала чемпионкой России

В Орле прошел чемпионат России по рукопашному бою, собравший около 250 участников из 41 региона страны. В команде Ставропольского края было

11 спортсменов. Чемпионкой России в весовой категории до 55 кг стала Малика Шахидова, серебряным призером в весе до 75 кг – Анна Гладких (обе воспитанницы Л. Лабазанова). Второе место также у Раджаба Раджабова (до 65 кг, тренер Н. Сизененко). Две «бронзы» у подопечной А. Денисова Юлии Колесниченко (до 75 кг и в «абсолютке»). Все победители и серебряные призеры вошли в основной состав сборной команды России, которая будет готовиться к чемпионату мира (апрель 2017 года, Москва). В командном первенстве сборная СКФО стала вторым призером как среди мужчин, так и среди женщин.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161219/stavropolskaya_rukopashnitsa_stala_chempionkoy_rossii_98909.html
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