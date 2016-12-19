Ставрополье полностью обеспечивает свои потребности в зерне для хлебопечения

Ставрополье полностью закрывает потребности в зерне для хлебопечения.

Такие прогнозы прозвучали в ходе видеомоста Минсельхоза РФ по обеспеченности запасами продовольственного зерна для нужд региональных предприятий. Напомним, в этом году в крае получено более 7,7 миллиона тонн пшеницы, 74 процента которой — продовольственной. В том числе третьего класса – 18 процентов, четвертого — 56. Кроме того 26 процентов фуража. Емкости элеваторов загружены на 45 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства. Мукомольные предприятия Ставрополья запасами продовольственного зерна обеспечены в полном объеме. Закупочная цена на третий класс с клейковиной 25,5 процента и выше, необходимая для нужд предприятий хлебопекарной индустрии, – 13 тысяч рублей за тонну.

http://www.stapravda.ru/20161219/stavropole_polnostyu_obespechivaet_svoi_potrebnosti_v_zerne_dlya_98917.html