Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
19 декабря 2016 г.

Ставрополье полностью обеспечивает свои потребности в зерне для хлебопечения

Ставрополье полностью закрывает потребности в зерне для хлебопечения.

Такие прогнозы прозвучали в ходе видеомоста Минсельхоза РФ по обеспеченности запасами продовольственного зерна для нужд региональных предприятий. Напомним, в этом году в крае получено более 7,7 миллиона тонн пшеницы, 74 процента которой — продовольственной. В том числе третьего класса – 18 процентов, четвертого — 56. Кроме того 26 процентов фуража. Емкости элеваторов загружены на 45 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства. Мукомольные предприятия Ставрополья запасами продовольственного зерна обеспечены в полном объеме. Закупочная цена на третий класс с клейковиной 25,5 процента и выше, необходимая для нужд предприятий хлебопекарной индустрии, – 13 тысяч рублей за тонну.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161219/stavropole_polnostyu_obespechivaet_svoi_potrebnosti_v_zerne_dlya_98917.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Сельское хозяйство
Сильные морозы не повредили посевы озимых и виноградники на Ставрополье
Комиссию по решению земельных вопросов создадут на Ставрополье
На Ставрополье началась подготовка техники к весне и уборочным работам
Ставрополье полностью обеспечивает свои потребности в зерне для хлебопечения
Губернатор Ставрополья В.Владимиров: «Земля не товар, а наше будущее»
Ставропольский край
Сильный ветер и снегопад мешают движению на дорогах Ставрополья
В декабре на Ставрополье за руль сели 530 нетрезвых водителей
Форум профсоюзной молодежи «Стратегический резерв-2016» завершился на Кавминводах
«Ростелеком» показал в Ставрополе систему видеонаблюдения для частных домов
На Ставрополье выбирают лучшего директора школы. Ждём результаты

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!