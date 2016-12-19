Сильные морозы не повредили посевы озимых и виноградники на Ставрополье

По данным мониторинга министерства сельского хозяйства СК, на Ставрополье сильные морозы не повредили озимым и виноградникам. По информации Ставропольского гидрометцентра в последние дни по краю отмечалось кратковременное понижение температуры воздуха до -20..-23º при снежном покрове от 4 см в Красногвардейском районе, до 15 см в Предгорном районе. Минимальная температура на глубине залегания узла кущения отмечалась в Благодарненском районе -3º, что не оказало существенного влияния на состояние посевов озимых культур (критическая температура вымерзания озимой пшеницы для сортов со средней морозостойкостью составляет: в фазе кущения – 15-18°С, в фазе прорастания – третий лист – 12-14°С, для морозоустойчивых сортов – 19-21°С). Кратковременное понижение температуры на состояние многолетних насаждений и виноградников не повлияло, заверили специалисты регионального аграрного ведомства. По данным мониторинга, взошло 92 процента озимых (без рапса), из них в хорошем состоянии – 33,4 процента, удовлетворительном – 55 и плохом – более 11 процентов.

http://www.stapravda.ru/20161219/silnye_morozy_ne_povredili_posevy_ozimykh_i_vinogradniki_na_stav_98925.html