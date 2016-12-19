«Ростелеком» показал в Ставрополе систему видеонаблюдения для частных домов

17 декабря в Ставрополе в бизнес-парке «Александровский» прошла выставка «Предновогодняя распродажа недвижимости 2016», организованная компанией «NRJ marketing» при поддержке средств массовой информации края.

«Ростелеком» уже по сложившейся традиции выступает партнёром крупных проектов региона. Для организации Wi-Fi оператор установил точки доступа с покрытием холла и деловых площадок. Участники могли моментально делиться впечатлениями, информацией с выставки и выкладывать фотографии в социальные сети.

«Ростелеком» продемонстрировал гостям возможности и удобство использования сервиса «Видеонаблюдение в частных домохозяйствах», который позволяет в режиме реального времени наблюдать за происходящим в квартире или другом месте, где установлена видеокамера. Доступ к видеосервису возможен с любого устройства (телефон, планшет) и из любой точки мира, где есть интернет. Кроме этого, компания организовала фотозону и презентовала новогоднюю онлайн-игру «Моя Ёлка». Все желающие могут посадить в любом месте собственную цифровую ёлку. Чем выше и наряднее она будет, тем больше шансов на победу. Игра продлится до 8 января 2017 года, а в канун Старого Нового года будут определены победители.

Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Предновогодняя распродажа недвижимости» это то место, где крупные строительные компании, представители власти и банковской сферы подводят итоги года, делятся планами на будущее. «Ростелеком», как универсальный телеком оператор стремится предоставлять услуги связи каждому клиенту на этапе окончания строительства домов, нам важно быть в курсе тенденций развития строительного рынка в регионе».

В рамках мероприятия были организованы выставочные экспозиции от застройщиков и агентств недвижимости. На площадках проходили конференции с представителями органов власти и СМИ.

Никита Оганов, генеральный директор компании «NRJ marketing»: С «Ростелеком» мы уже сотрудничаем не первый раз. Компания доказала свою компетентность и качественный уровень организации мероприятий. Сегодня ни один крупный проект не может обойтись без современных услуг связи. «Предновогодняя распродажа недвижимости» – это действительно важное событие для Ставрополя, мы не только стараемся помочь населению в выборе и приобретении жилья, но и благодаря дискуссионным площадкам пробуем решить вопросы строительной и инвестиционной деятельности края».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161219/rostelekom_pokazal_v_stavropole_sistemu_videonablyudeniya_dlya_c_98903.html