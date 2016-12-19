Радиаторный завод пущен в строй в РИП «Невинномысск»

В феврале этого года в Невинномысске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между краевым правительством и ООО «Невинномысский радиаторный завод». Суть документа, под которым тогда поставили подписи губернатор края Владимир Владимиров и представители завода – создание на Ставрополье, в региональном индустриальном парке Невинномысска (РИП «Невинномысск) производства по выпуску алюминиевых отопительных радиаторов.

Прошло совсем немного времени и вот 19 декабря строго по графику, в индустриальном парке прошло открытие нового, высокотехнологичного производства. В торжественной церемонии запуска Невинномысского радиаторного завода ( «НРЗ») приняли участие губернатор В. Владимиров, первый заместитель председателя краевого правительства И. Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи СК В. Хоценко, депутат краевой Думы С. Шевелев, председатель Совета директоров ООО «НРЗ» А. Лебедев, сотрудники предприятия-резидента.

Сначала участники церемонии осмотрели корпуса завода, Затем руководителям предприятия, рядовым сотрудникам, много сделавшим для своевременного ввода производства строй, вручили награды губернатора, правительства края и краевой Думы. И вот настает самый торжественный момент: нажатием на специальную кнопку-плафон почетные гости запустили в работу производственную линию. Незадолго до этого, кстати, они расписались на двух секциях первого радиатора. Теперь эти секции займут почетное место в музее нового предприятия.

В ходе церемонии открытия радиаторного завода В. Владимиров подчеркнул, что масштабы нового производства впечатляют. Индустриальная мощь Ставрополья приросла еще одним современным предприятием. Еще один позитивный момент – резиденты индустриального парка Невинномысск развиваются, наращивают объемы выпускаемой продукции. Только в этом году в строй пущена вторая линия завода по производству строительных сэндвич-панелей и вентиляционного оборудования, заработала также вторая очередь завода «СтавСталь».

Отметим, сумма инвестиций, вложенных в радиаторный завод, превысит миллиард рублей. Предусмотрен поэтапный пуск трех очередей. 19 декабря в строй ввели первую очередь предприятия. Ее мощность – порядка двух миллионов батарейных секций в год. До 2020 года будут введены еще две очереди. Общий объем выпускаемой продукции возрастет до более чем шести миллионов радиаторов в год.

Пуск нового производства – важное событие для Ставрополья и страны в целом. Налоговые поступления, рабочие места (более 150), новые технологии – это еще не все. Будет дан импульс развитию смежных отраслей. Имеются в виду жилищно-коммунальная, транспортная, строительная, металлургическая отрасли. Такой только пример. Когда Невиномысский радиаторный завод выйдет на полную мощность, он будет потреблять ежегодно 7-10 тысяч тонн алюминия!

А что со сбытом батарейных секций, производимых на новом заводе? Здесь проблем однозначно не будет. Сегодня ведь почти сто процентов отопительных радиаторов Россия закупает за рубежом, в основном в Китае, также в ряде стран Европы. Невинномысский завод с ходу планирует занять порядка семи процентов российского рынка алюминиевых радиаторов.

Что немаловажно, ассортимент продукции «НРЗ» рассчитан на разные потребности. Квартиры, дома, офисы, производственные, складские, торговые помещения – все смогут найти продукцию под свои запросы. СКФО, ЮФО, Центральный федеральный округ – сюда начинается отправка радиаторов под маркой «Сделано на Ставрополье».

http://www.stapravda.ru/20161219/radiatornyy_zavod_puschen_v_stroy_v_rip_nevinnomyssk_98938.html