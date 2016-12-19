О взаимодействии поставщиков и торговых сетей говорили в приемной Д. Медведева в Ставрополе

О том, как на Ставрополье воплощается в жизнь федеральный закон о государственном регулировании торговой деятельности, призванный уравнять в правах производителей товаров и торговые сети, говорили участники заседания в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

В разговоре участвовали руководители перерабатывающих предприятий Ставрополья, представители региональной мониторинговой группы «ЕР» «Честная цена», власти, общественники.

Напомним, поправки в ФЗ № 273, вступившие в силу 15 июля, призваны защитить интересы российского производителя от недобросовестных конкурентов и произвола торговых сетей. В выигрыше должны остаться и мы, потребители: качество товаров должно возрасти, а цены снизиться.

Поправками в законодательство снижена премия торговых сетей с оборота с 10% до 5%. Как пожаловались производители раньше сети нередко «без зазрения совести» поднимали ее в 2 раза. Сокращены и сроки оплаты за поставленный товар продавцом производителю. А чтобы у «сетевиков» не возникло соблазна навязать производителю какие-нибудь дополнительные услуги, им запретили принуждать поставщиков к заключению иных договоров, в том числе с третьими лицами. Кроме того, с двух месяцев до одного года увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения закона.

Как прозвучало, все договоры, которые были заключены между производителями и сетями до 15 июля, должны быть приведены в соответствие с новым законом до 1 января 2017 года, а иначе будут признаны недействительными. Начальник отдела по регулированию торговой деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Григорий Малюков подчеркнул, что перезаключение договоров между ритейлерами и поставщиками практически завершено и доведено до уровня 93%..

Руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин в свою очередь отметил, что в случае жалобы в антимонопольную службу на торговую сеть на ущемление прав производителя или поставщика, ретейлера незамедлительно посетит ревизор. А это вкупе с существенные штрафами, которые положены за нарушение ФЗ, значительно сдерживают сети в стремлении найти «лазейки» в законодательстве.

Руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Думы края Валерий Черницов пообещал, что будет организован усиленный мониторинг и анализ перезаключенных договоров, чтобы под предлогом акции торговые сети не заставляли производителей отдавать им товар по заниженной цене.

В то же время присутствовавшие на заседании производители пожаловались, что по-прежнему сохраняются условия, не позволяющие снизить цены на поставляемые в торговые сети продукты. Среди них – логистика, проблема возврата и утилизации нереализованной продукции, которая полностью ложится на плечи поставщика. То есть, как это не парадоксально звучит, – все свои торговые риски сети перекладывают на поставщика. Получают качественный товар, по устраивающей их цене, но не могут его реализовать и возвращают производителю «просрочку» в полном объеме. Нирвана, а не условия.

В связи с этим прозвучало предложить к закону поправку о взаимной ответственности сетей и производителей за реализацию и возврат товара.

http://www.stapravda.ru/20161219/o_vzaimodeystvii_postavschikov_i_torgovykh_setey_govorili_v_prie_98940.html